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Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Edirne'de 23 Nisan Kutlamalarında Flamingolar Göklerde Dans Etti

Edirne'de 23 Nisan Kutlamalarında Flamingolar Göklerde Dans Etti
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Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde, çocukların dans gösterileri ile birlikte göç eden flamingolar da gökyüzünde renkli bir gösteri gerçekleştirdi. Plevne ilköğretim okulu bahçesinde yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kutlamalarının yapıldığı okul bahçesine çocuklar yerde dans gösterisi yaparken, göç yolundan geçen flamingolar ise gök yüzünde gösteri yaptılar.

Edirne'de çocukların eğlendiği etkinliklerde renkli manzaralar ortaya çıktı. Merkez Plevne ilköğretim okulu bahçesinde yapılan etkinliklerde miniklerin gösterileri beğeni kazanırken, o esnada okul bahçesi üzerinden geçen flamingolar da gökyüzünü renklendirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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