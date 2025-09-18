Edirne'de 2025 Çeltik Biçim Fiyatları Belirlendi

(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanlığı, çeltik biçim fiyatlarının taşıma olmayan ekim alanlarında dekara bin TL, taşımalı olan çeltik ekim alanlarında bin 70 TL olarak açıkladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanlığı'nda yapılan toplantıda, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, meclis üyeleri, sulama ve kalkınma kooperatif başkanları, muhtarlar, biçerdöver sahipleri, 2025 yılı çeltik biçim fiyatını belirledi.

Yapılan açıklamada, "2025 yılı bir dekar çeltik biçim fiyatının düzlemesinde tarımsal giderler dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, taşıma olmayan çeltik ekim alanlarında bin TL ve taşımalı olan çeltik ekim alanlarında bin 70 TL olarak belirlenmiştir" denildi.