Edirne Arasta Çarşısı Esnafı Restorasyon Nedeniyle Zor Günler Geçiriyor

(EDİRNE) - Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle Arasta Çarşısı esnafının zor günler geçirdiğini söyledi. Bayrak, " Edirne'ye gelen turistler buraya çıkmıyor ve dolayısıyla çarşımıza da gelmiyor" dedi.

Bayrak, yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin restorasyonunun 5 yıldır bitmediğine dikkati çekti.

Restorasyon çalışmasının tamamlanmaması nedeniyle çarşıya turist gelmediğini ifade eden Bayrak, yetkililerden restorasyon nedeniyle kapalı kapıların açılmasını talep etti.

Bayrak, şunları kaydetti:

"Mimarların oraya astığı panoda okuduğum kadarıyla 'Selimiye Camisi'nin restorasyonu 5 yılda bitecek' denildi. 5 yıl geçti ama hala bitmedi. Yerli ve yabancı turistler ne zaman biteceğini soruyor. Şimdi orta kapılarımız da kapandı. Çevre düzenlemesi oluyor, ona da bir şey demiyoruz. 'Kısa sürede bitecek' denildi ama o da bitmedi. Bu durumlar, Arasta Çarşısı esnaflarına külfiyet getirdi. 'Selimiye Camisi kapalı' denildiğinde, Edirne'ye gelen turistler buraya çıkmıyor ve dolayısıyla çarşımıza da gelmiyor. Böyle olunca da çarşımızda alışveriş olmuyor. Ay sonu geldiğinde kiramızı ödüyoruz, elektriğimizi ödüyoruz, vergilerimizi ödüyoruz. Kapıların açılmasını yetkilerden istiyoruz."