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Düzceli Yüzücülerden Altın Madalya Yağmuru

Düzceli Yüzücülerden Altın Madalya Yağmuru
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, başarılı Düzceli yüzücüleri makamında ağırlayarak, elde ettikleri madalyaları ve başarıları için tebrik etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı Düzceli başarılı yüzücüleri makamında ağırladı.

Yüzme branşında Düzceli sporcular Nefin Olur Samsun Türkiye finali 11 yaş kategorisinde yüzme 50 metre serbest stilde altın madalya, 50 metre sırtüstü stilde altın madalya, 50 metre kurbağalamada altın madalya ve 100 metre kurbağalamada bronz madalyanın sahibi olurken, Ece Neva Şenovalı 50 metre serbest stilde bronz madalya, 50 metre kurbağalamada bronz madalya ve 100 metre kurbağalamada bronz madalyanın sahibi olurken Asel Mutlu ise Bursa Türkiye finalinde 50 metre serbest stilde altın madalya,50 metre sırtüstüde altın madalya ve 100 metre sırtüstüde altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcular antrenörleri Aydın Akın eşliğinde Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. İl Müdürü Yazıcı, sporcuları tebrik ederek hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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