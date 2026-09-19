Haberler

Düzce Yığılca'da üretici Redifler köyünde yeni sezon salep orkidesi dikimi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Yığılca'da üretici Redifler köyünde yeni sezon salep orkidesi dikimi yaptı
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Yığılca'da Redifler köyündeki bir üretici yeni sezon salep orkidesi dikimini gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere teknik destek sağlarken, ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Redifler köyünde bir üretici, yeni sezon salep orkidesi dikimini gerçekleştirdi.

Yığılca'da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve katma değeri yüksek alternatif ürünlerin üreticilere kazandırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Redifler köyünde üretim yapan girişimci bir çiftçi tarafından yeni sezon salep orkidesi dikimi gerçekleştirildi. Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan salep, ekonomik değeri ve bölgenin iklim ile toprak şartlarına uyumu nedeniyle alternatif ürünler arasında öne çıkıyor.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, salep üretimi yapan çiftçilere teknik destek ve rehberlik sağlarken, üretim alanlarında arazi kontrolleri de gerçekleştiriyor. İlçede alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte üreticilerin farklı gelir kaynaklarına yönlendirilmesi ve tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, salep üretimine katkı sunan üreticiye bereketli bir sezon dileyerek, ilçedeki üreticilere yönelik teknik destek ve rehberlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçlamaları kabul etmedi
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da sigortacı eş borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılar geride kalan eşini ve 2 çocuğunu tehdit ediyor

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

Bonkör Diva: Kesenin ağzını açtı, çocuklar havalara uçtu
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle