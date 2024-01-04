Düzce Valisi Selçuk Aslan Kan Bağışında Bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, tek kaynağı insan olan kan bağışında bulundu Düzcelileri kan bağışına davet etti.

Kızılay Kan Merkezi ekipleri, Düzce Valiliği Kampüsünde bulunan araçla kan bağışı almaya devam ediyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da kan bağışı aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu. Aslan "Görevli Kızılay personelinden daha çok bağışçıya ulaşmamız gerektiği bilgisini aldık. Düzceli hemşehrilerimizi Kızılay kan merkezlerinde kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. - DÜZCE