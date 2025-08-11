Düzce Valisi Aslan, Tarım Uygulama Tarlasını Ziyaret Etti

Düzce Valisi Aslan, Tarım Uygulama Tarlasını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sarayyeri Mahallesi'nde kurulan Düzce Tarıma ait uygulama tarlasını ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi. Vali Aslan, tarımın önemine değinerek yeni ürünlerin yetişmesine destek vereceklerini belirtti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sarayyeri Mahallesi'nde, Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Uzun öncülüğünde ve birden fazla tarım işletmesinin ortaklığıyla kurulan Düzce Tarıma ait uygulama tarlasını ziyaret etti.

İnceleme kapsamında, kavun ve karpuz çeşitlerinin yer aldığı üretim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aslan, üreticilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Çiftçilerin daima yanında olduklarını vurgulayan Vali Aslan, tarım ve hayvancılığın önemine değinerek "Yeni ürünlerin vilayetimizin mümbit topraklarında yetişmesini destekliyoruz. Tarım arazilerimizin korunması milletimizin bekası ve milli güvenliği için bir güvence, önemli bir unsur" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
