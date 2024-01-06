Düzce Valiliği İl Özel İdaresi, Kendi Menfezlerini Üretecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi, yeni bir yatırım ile kendi menfezini kendisi üretecek. Aşırı yağış alan Düzce'de dere yataklarında köprü geçişlerinde kullanılan tıkanmalara neden olan yuvarlak menfez yerine dikdörtgen menfez kullanılacak, bunların da üretimini kendisi yapacak.

Dere yataklarında su geçişini sağlayan yuvarlak menfezler artık Düzce'de kullanılmayacak. Yıllık ortalama 450-500 bin ton taş üretimi yapan, kendi beton santrali bulunan Düzce İl Özel idaresi kurduğu tesis ile kendi kutu menfezini kendisi üretecek. Kurulacak tesiste bire iki, ikiye üç, üçe beş şeklinde kutu menfezler üreterek özellikle 2022- 2023 yılında yaşanan sellerde hasar gören yerlerde kullanılacak. Daha ekonomik olarak yapılacak olan üretim ilin ihtiyaçlarından sonra başka kurumlara da bunları verebilecek.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'da, İl Özel İdaresi asfalt plenti şantiyesinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları devam eden menfez imalat alanı hakkında Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen'den bilgi aldı.

Vali Aslan, ilin önemli bir ihtiyacının özel idare tarafından sağlanmasının önemli olduğunu belirterek "Menfez imalatına başlamamız önemli bir imkan sunacak" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç'ta kutu menfezlerin Düzce'de üretilecek olmasının çok büyük bir avantaj olacağını söyledi. - DÜZCE