Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Emek Yoğun Sektörlere Destek Çağrısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyabilmemiz için emek yoğun sektörlere acil olarak destekler sağlanmalı" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun X platformu üzerinden yapmış olduğu Reel Sektöre Destek Verilmeli çağrısını yineleyerek KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Bıyık açıklamasında; "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, eylül ayı büyüme rakamları ile ilgili yapmış olduğu açıklamada yıllık bazda yüzde 2,9 olan büyüme oranı olduğunu, ancak emek yoğun sektörlerde büyük sıkıntılar yaşandığını belirtmiştir. Bu yıl için tekstilde yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride yüzde 14 reel kaybın olduğu belirlenmiş, açıklamada tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı başta olmak üzere emek yoğun sektörlere yönelik yeni bir stratejiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyabilmemiz için emek yoğun sektörlere acil olarak destekler sağlanmalı ve KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır. Hisarcıklıoğlu'nun bu çağrısını yineliyor, Düzceli iş insanları olarak ülkemiz ve milletimiz için durmadan üretmeye, istihdam ve katma değer üretmeye gayret edeceğimizi de ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE