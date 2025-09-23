Düzce Müftülüğü Ahilik Haftası Kapsamında Esnafları Ziyaret Etti

Düzce Müftülüğü Ahilik Haftası çerçevesinde Konuralp'te bulunan esnaflarla bir araya gelerek özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce il Müftülüğü ahilik haftası çerçevesinde Konuralp'te esnaflarla buluştu. Ziyarete; İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli, Şube Müdürü Erkan Adalan, Gölcükbaşı Cami İmam-Hatip'i Muhammed Usta, Terzialiler Mahallesi Cami. İmam Hatip'i Hasan Albayrak, Çiftepınarlar Mahallesi Cami İmam-Hatip'i Kemal Çelik, Çiftepınarlar (Konuralp) Merkez Cami İmam-Hatip'i İsmail Onat katıldı. Ziyaret edilen esnaflara Kur'an-ı Kerim, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" kitabı başta olmak üzere çeşitli kitap ve Diyanet Dergisi hediye edildi. - DÜZCE