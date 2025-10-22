Düzce Kestanesinin Tescili Üreticileri Sevindiriyor

Haberler

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, coğrafi işaretli Düzce Kestanesinin hasat sezonunda üreticilerle bir araya gelerek, ürünün bölge ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Uzun, Düzce Kestanesinin kalitesinin ve üretim kültürünün korunmasının önemine dikkat çekti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, coğrafi işaret tescilli Düzce Kestanesinin hasat sezonunda, ürünlerini pazar yerlerinde satışa sunan üreticilerle bir araya geldi.

Üretici tezgahlarını tek tek gezen İl Müdürü Esra Uzun, coğrafi işaretli Düzce Kestanesinin ince kabuğu, kolay soyulabilmesi ve aromatik yapısıyla bölge ekonomisine katma değer sağladığını vurguladı. Uzun "Coğrafi işaret, ürünün kaynağını, kalitesini ve üretim kültürünü koruyan güçlü bir sistemdir. Düzce Kestanesi de bu sistemle güvence altındadır. Tüketicilerimizin Düzce kestanesi tercihiyle hem üreticimizin emeğini hem de yerel ekonomiyi doğrudan destekler. Düzce Kestanesi, bölgenin doğal orman varlığında yetişen, ince kabuklu ve kolay soyulan yapısıyla öne çıkan bir üründür. Coğrafi işaret tescili, ürünün yöreye özgü niteliklerinin korunmasını, standart kalitede piyasaya sunulmasını ve üreticinin hak ettiği değeri almasını hedeflemektedir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
