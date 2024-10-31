Düzce Kestane Balı ve Ihlamur Çiçeği İçin Coğrafi İşaret Süreci Takipte

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret başvurusu yapılan Düzce Kestane Balı ve Ihlamur Çiçeği sürecini yakından takip ediyor.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'la coğrafi işaretli ürünlerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumunda bir araya geldi. Ziyarette, AB Coğrafi İşaret başvuru süreci devam eden ve oda tarafından takibi yapılan Düzce Kestane Balı, Ihlamur Çiçeği ve ilin diğer ürünlerinin güncel durumları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve bilgilendirme çalışmaları konusunda ortak hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varılan ziyaretin sonunda Erdoğan Bıyık, Türk Patent ve Marka Kurumu müzesinde sergilenmek üzere Durak'a Coğrafi İşaretli Tarihi Konuralp Bıçağı hediye etti. Ziyaret programında Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da hazır bulundu. - DÜZCE