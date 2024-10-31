Üye Girişi
Haberler

Düzce Kestane Balı ve Ihlamur Çiçeği İçin Coğrafi İşaret Süreci Takipte

Düzce Kestane Balı ve Ihlamur Çiçeği İçin Coğrafi İşaret Süreci Takipte
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvurusu yapılan Düzce Kestane Balı ve Ihlamur Çiçeği'nin durumunu yakından takip etmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumu ile istişarelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret başvurusu yapılan Düzce Kestane Balı ve Ihlamur Çiçeği sürecini yakından takip ediyor.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'la coğrafi işaretli ürünlerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumunda bir araya geldi. Ziyarette, AB Coğrafi İşaret başvuru süreci devam eden ve oda tarafından takibi yapılan Düzce Kestane Balı, Ihlamur Çiçeği ve ilin diğer ürünlerinin güncel durumları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve bilgilendirme çalışmaları konusunda ortak hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varılan ziyaretin sonunda Erdoğan Bıyık, Türk Patent ve Marka Kurumu müzesinde sergilenmek üzere Durak'a Coğrafi İşaretli Tarihi Konuralp Bıçağı hediye etti. Ziyaret programında Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da hazır bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde gemi yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem! Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masterchef 31 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.