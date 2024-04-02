Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde anlımlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edildi. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Düzce'de özel eğitim ve rehabilitasyon gören otizmli öğrencilerin şenlik havasında etkinlik gerçekleştirdi. Top oynayan otizmli öğrenciler, ip atlayıp zıpladı. Gönüllerince eğlenen öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi. - DÜZCE