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Düzce Gençlik Merkezleri, Yeni Gelen Öğrencileri Karşılıyor

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üniversiteyi kazanan öğrencilere otogarda karşılama hizmeti sunarak hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Gençlik liderleri ve gönüllülerin yanı sıra İl Müdürü İsa Yazıcı da öğrencilere destek oluyor.

Düzce Gençlik Merkezleri, üniversiteyi yeni kazanıp şehre gelen öğrencileri otogarda karşılamaya başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, üniversite sınavında Düzce Üniversitesi'ni kazanarak kente gelen öğrencilerin ilk günlerinde hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla otogarda bilgilendirme standı kurdu. Stantta öğrencilere, gençlik liderleri ve gönüllüleri hem Düzce'yi tanıtıyor hem de Gençlik Merkezi faaliyetlerini anlatan broşür veriyorlar. Düzce Otobüs Terminali, yeni üniversiteli olan gençleri ağırlarken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da öğrencilere kucak açtı. Üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, yabancısı oldukları bu şehirde İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından karşılandı. Genç üniversitelilerin kayıt, barınma ve ulaşım konusunda sıkıntı çekmemeleri için İl Müdürü Yazıcı, öğrencilerle yakından ilgileniyor.

"Düzce'yi isteyerek geldim"

İstanbul gibi metropol bir şehirden yeşillikler içinde kalan Düzce'ye isteyerek geldiğini belirten Düzce Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kontrol ve Otomasyon bölümünü kazanan Beyza Demirezen, "YKS'den sonra önüme üniversiteleri açtım. Hangi şehirde okuyabilirim hangisi bana hitap ediyor diye. Düzce tam hayalimdeki şehir olunca Düzce'yi tercihlerime yazdım. Şansıma da Düzce çıktı. İstediğim bölüm ve istediğim üniversite geldi. Şu anda Düzce'deyim çok mutluyum halimden. Daha önce gelmemiştim ilk defa geldim Düzce'ye. Çok güzel bir karşılama oldu benim için" ifadelerini kullandı.

"Yurtlarımızda hala boş yer var"

Düzce Üniversitesine ilk gelen öğrencileri otogarda karşılayıp öğrencilere kenti tanıttıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Bakanlığımız 81 ilde öğrencileri karşılama etkinliği düzenliyor. Düzce'ye yeni gelen şehri bilmeyen gençlerimizin ve velilerin kaygılarını azaltmaya çalışıyoruz. Burada hem gençlik merkezlerimizi tanıtıyoruz. Hem de şehrimizi tanıtıyoruz. Kendi otobüslerimiz ile öğrencilerimizi getiriyoruz. Yurtlarımızın önünde de aynı hazırlıklarımız var. Orada da yeni gelen öğrencilerimize karşılama yapıyoruz. Yurt tercihi olan gençlerimizin tamamı yurtlarımıza yerleşti. Yurt tercihi etmeyip daha sonradan başvuran öğrencilerimizin başvurularının da hepsini değerlendirdik. Hepsini misafir öğrenci olarak aldık. Varda yurt başvurusu yapmak isteyenleri yurtlarımızda misafir edebiliriz. Yurtlarımızda kapasitemiz var başvuranları alabiliriz. Yurtlarımızda verimli, eğlenceli, bilgili bir dönem geçirmeyi planladık" şeklinde konuştu.

Öğrenciler daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracı ile yurtlarına götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsa Yazıcı Gençlik Eğitim Yerel Yaşam Spor

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