Düzce'de market ve gıda satış yerlerine şok baskınlar

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla saatler kala gıda satışı yapan iş yerleri ile marketlere şok baskınlar yaparak özellikle yılbaşı akşamı tüketilecek ürünleri tek tek denetlediler. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2025 yılında ise 132 gıda işletmesine 8 milyon 609 bin 853 lira cezai işlem uyguladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürü Esra Uzun öncülüğünde yeni yıla saatler kala gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri ile marketlere şok baskınlar yaptılar. Bununla birlikte 2025 yılında ise 32 uzman gıda denetçisi ekipler halinde il genelinde yaptıkları uygulamada 9 bin 299 adet denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet eden, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan, ürünleri açıkta bulunduran 132 işletmeye toplamda 8 milyon 609 bin 853 lira cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun yaptığı açıklamada, "Yeni yıla girerken ilimiz genelinde gıda üretim ve perakende satış yerleri ile alkollü içecek satışı ve sunumu yapılan işyerlerine yönelik gıda denetimlerini arttırdık. Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması hedeflenen çalışmalarda, ekiplerimiz sahada titiz bir inceleme yürütüyor. 2025 yılı boyunca Düzce genelinde yürütülen gıda denetimleri kapsamında, 32 uzman gıda denetçisi personel tarafından toplam 9 bin 299 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı denetimler sonucunda, 5996 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 132 gıda işletmesine toplam 8 milyon 609 bin 853 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca, gıda güvenilirliği süreçlerine vatandaşların katılımı da yüksek oldu. Düzceli tüketiciler "174 Alo Gıda Hattı" üzerinden yaptıkları 488 adet başvuru ile denetim çalışmalarına önemli bir katkı sağladı" dedi.

'Halk sağlığını korumak öncelikli hedefimiz'

Esra Uzun, yılda en az iki kez detaylı denetimler yaptıklarını dile getirerek "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz denetim faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Düzce genelinde kayıtlı olan 4.910 gıda işletmesine yönelik, 5996 Sayılı Kanun çerçevesinde gıda denetçilerimizle birlikte yılda en az iki kez rutin denetimler gerçekleştiriyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak adına gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaktayız. Özellikle yılbaşı döneminde halkımızın huzurlu ve sağlıklı bir zaman geçirmesi için yürütülen saha çalışmalarına ben de İl Müdürü olarak bizzat iştirak ediyorum. Bu vesileyle tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, vatandaşların sofralarına giren gıdaların takibi noktasında 2026 yılında da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam edecektir. Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü şikayet ve taleplerini 174 Alo Gıda Hattı üzerinden iletmeleri, denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE