Düzce'de Yeni Evlenecek Çiftlere Emlak Komisyonu Yok

Düzce'de "2025 Aile Yılı" kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Düzce Emlakçılar Derneği arasında imzalanan protokolle yeni evlenecek çiftlerden konut kiralama ve satın alma işlemlerinde emlak komisyonu alınmayacak. Yeni evlenecek çiftler, başlatılan bu kampanya ile kiralamalarda en düşük 20 bin, konut satın almalarda en düşük 100 bin lira komisyon ücretinden kurtulacak.

Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Uğur Aydın tarafından imzalanan protokolle, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin konut edinme süreçlerine destek olunması hedefleniyor.

"Kendi hakkımızdan feragat edeceğiz"

Dernek Başkanı Ömer Kaya, emlakçılar olarak çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Devletimizin ön gördüğü 2025 Aile Yılı kapsamında bizlerde boş durmayalım, yeni evlenecek çiftlerimize destek verelim istedik. Hem Tüm Emlakçılar Birliği üyesi hem de Düzce Emlakçılar Derneği olarak Düzce'de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde ortak bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında devlet desteğiyle evlenen gençlerimizin evlilikleri için satın alacağı ya da kiralayacağı konutlardan biz Düzceli emlakçılar olarak komisyon almayacağız. Kendi hakkımızdan feragat edeceğiz. Yeter ki gençlerimiz bir yuva kursun, bir düzen kurabilsin, evliliklerine bir nebze katkı da bizden olsun" dedi.

"Yeni evlenen çiftlerden komisyon almayacağız"

Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize başvuracak kişilerin evliliklerinin devlet desteğiyle yapılması gerekiyor. Aile Bakanlığı'nın kontrolü altında olması gerekiyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde resmi işlemleri bitiren çiftlerimiz oradan alacakları belge ile bize gelerek bizdeki işlemlerini de sonlandırabilirler. Bugün 'Bismillah' dedik. Yeni evlenen çiftlerden komisyon almayacağız"

Başvuru kapsamını röportaj sırasında genişletti

Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, gazetecinin sorusu üzerine, kampanyanın şartlarını tüm yeni evlenecek çiftleri kapsayacak şekilde genişletme kararı aldıklarını açıkladı. Daha önce sadece devlet desteği alan çiftlerin faydalanabildiği kampanyadan artık evlilik hazırlığı yapan tüm çiftlerin yararlanabileceğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"İnsanlar yeter ki yuva kurmak istesin. Biz kapsamı genişletelim. Yeter ki insanlar 50 yaşına gelse de bir yuva kurmak istesin. Yeter ki bize gelsinler. Onlara can kurban. Sizin tavsiyenizle genişletelim. Bize resmi evlenme belgeleriyle müracaat eden tüm çiftlerimize satın alacağı konutlarda ve kiralayacağı konutlarda Düzce emlakçıları olarak komisyon ücreti almayacağız. Sözümüz söz. Düğünü olacak, haftaya, 1 ay sonrasına, 2 ay sonrasına bize bunu ibraz ederse ve 'Ben evleneceğim, bir yuva kurmak istiyorum, bana kiralık daire ya da satılık konut lazım' derse sözümüz söz, tüm evlenecek çiftleri kampanya kapsamında alalım"

"Hadi bu yıl gençlerimizin düğününü hep birlikte yapalım"

Yeni evlenecek çiftlere destek için tüm kurum, kuruluş, STK ve esnafın da harekete geçmesini isteyen Kaya, "Biliyorsunuz, eskisi gibi geniş aile düzeni bitti. İnsanlar evlenecekleri zaman oturacakları evler istiyorlar. En büyük dertleri konut, barınma yerleri. Evlenecek çiftler evlenecekleri zaman bir numaraya ev yazıyorlar. Kira, doğalgaz, mobilya, altın gibi ihtiyaçlar sonradan geliyor. Evliliğin kuruluşuna yuva olan konuta bir çatı olmak, bir temel olmak ya da duvardaki boya olmak bizim için gurur kaynağıdır. Oradan kazanacağımız parayı gençlerimize hediye etsek aç kalmayız. Dünya'da kimse aç kalmaz. Aile kurulmasına yapılacak destek çok önemlidir. Gençlerimiz yalnız değil. Bu toplumda onlara destek veren insanlar hep var. Devletimiz ayakta, devletimizde destek veriyor. Ben esnaf odalarını, diğer STK'ları, halıcıları, kuyumcuları bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hadi bu yıl gençlerimizin düğününü hep birlikte yapalım" dedi.

Yeni evlenecek çiftler kiralamada en az 20 bin, konut satın almalarda en az 100 bin lira ücretten kurtulacak

Uygulamayla yeni evlenecek çiftlerin, kiralama işlemlerinde en az 20 bin, konut satın almalarında ise en az 100 bin liralık komisyon ücretinden muaf olacağını dile getiren Kaya, "Küçük bir destek gibi görünse de bugün Düzce'de bir konut kirası 20 bin lira. Ben buradan 20 bin lira komisyon almıyorum. Bu, ben 3 tane çeyrek altın takıyorum demek. Oysa o gençlere tanıdıkları, akrabaları çeyrek altının yarısını takıyor. Biz 3 tane çeyrek takmış oluyoruz. Konut alacaklarsa, en az bize 100 bin lira komisyon öder. Ben bunu almazsam gider halısını, tenceresini, koltuğunu alır. Aslına baktığınızda çok büyük bir destek veriyoruz. Her sektör bizim kadar destek verese kimse bekar kalmaz, herkes ocağını kurar, bacasını tüttürür. Birlikte tarhana çorbasına kaşık atar. Bu yuvalar böyle kurulacak" ifadelerini kullandı. - DÜZCE