Düzce'de Süt Üreticilerine 100% Hibe Süt Soğutma Tankı Dağıtımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'deki süt üreticilerine hayvancılığı destekleme projeleri kapsamında yüzde 100 hibe ile süt soğutma tankı dağıttı. Vali Selçuk Aslan, tarım kooperatifleri ve kadın üreticilere öncelik verdiklerine dikkat çekti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde hayvancılığı destekleme projeleri kapsamında, Düzce'de süt üreticilerine yüzde 100 hibe ile süt soğutma tankı dağıtıldı.

Dağıtım programında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarım kooperatifleri ve kadın üreticilere öncelik verilen bu desteğin, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri için önemine değindi. Vali Aslan, Düzce'deki tarım ve hayvancılık verilerini paylaşarak, "Düzce'de 750 bin dekarlık bir alanda tarımsal faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunun 635 bin dekarlık kısmı fındık tarımından oluşuyor. Fındık tarımını destekleyen hayvancılık kısmında 54 bin büyükbaş ve 23 bin küçükbaş hayvandan oluşan bir hayvancılığımız bulunuyor" dedi.

Hayvancılığın geçmişten günümüze azalan bir noktada olduğunu belirten Vali Aslan, "Düzce'de büyük meralar ve hayvan arazileri bulunuyor. Elimizde var olan stoğu korumak daha ileri taşımak açısından da Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın rehberliğinde sürekli yerel imkanları da son kuruşuna kadar seferber ederek farklı teklifleri ve iş birliklerini geliştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, süt üreticilerine hibe edilen süt soğutma tankları dağıtıldı. - DÜZCE

