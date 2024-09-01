Düzce'de Safran Üretimi İçin Tarım Girişimi

400 gram safran almayı planlıyorlar.

Düzce'nin önemli tarım ürünlerinin başında fındık geliyor. Fındık ve mısır üretimi yapan üç arkadaş bir araya gelerek mısır ve fındığı alternatif ürün ekimi yaptı. Murat Yılmaz, Nurettin Yılmaz, Tuncer Yılmaz safran ekerek alternatif ürün yetiştirmek için tarlaya girdi. Traktörle sürülen tarlada ürün toprakla buluştu.

"Biz sadece Safranbolu'da yetişiyor diye düşünüyorduk"

Tuncer Yılmaz, kendisini bu işe bir arkadaşının teşvik ettiğini belirterek "Beni aslında bu işe teşvik eden bir arkadaşım Artvin'de bu işe başladı. Ben de diğer insanlar gibi sadece Safranbolu bölgesinde yetişeceğini düşünmüştüm. Ama sonra yaptığım görüşmeler sonucunda Eskişehir'de bir girişimcinin yaptığını, Aydın'da bir girişimci ile görüştüm onun yaptığını hatta 60 rakımda bu işi yaptığını öğrendim. Askerlik arkadaşım Nurettin (Yılmaz) ile görüştüm daha sonra burayı öngördük. Buranın topraklarının verimli olduğunu öğrendim, buradan örnek aldım Düzce Üniversitesi'nde tahlil yaptırdım. Yaptırdığım tahlil sonucunda toprağın çok verimli olduğunu burada Safran yetişebileceğini karar verdik. Nurettin ve Murat kardeşimle bu topraklarda bir girişim yapalım dedik. Bugün ürünü ekmeye başladık. Umuyorum bu köye çok güzel katkıları olacak. Tabii ki emek gerektiren bir iş bu. Yaklaşık bir dönümlük alan burası. 100 kilo kadar bir soğan ekeceğiz Ekim ayının 15'inden sonra hasat yapmaya çalışacağız. Tabii ki sabah erken kalkıp gelip burada ürünü görmek lazım, ona göre toplamak lazım. Toplama kısmı birazcık ilgi alaka gerektiriyor. Yani bu senenin sonunda işte Ekim ayının sonunda Kasım ayının başında gibi yaklaşık buradan bir dönümlük araziden 350-400 gram almayı planlıyoruz İnşallah" dedi. - DÜZCE