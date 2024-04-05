Düzce'de Ramazan Ayının Son Cuma Namazında Yoğunluk

Düzce'de Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu.

Düzce'de tam kapanmaya rağmen Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Cedidiye, Büyük ve Burhaniye Camisine akın etti. Camide yoğunluk oluşturan vatandaşlar, son cuma namazını kıldı, dualar etti. Cami içerisindeki kalabalık, yer olmaması sebebiyle bahçeye taşındı. Ramazan ayının son Cuma namazı havadan dron ile de görüntülendi. - DÜZCE