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Düzce'de Ramazan Ayının Son Cuma Namazında Yoğunluk

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Düzce'de Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu.

Düzce'de tam kapanmaya rağmen Ramazan ayının son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Cedidiye, Büyük ve Burhaniye Camisine akın etti. Camide yoğunluk oluşturan vatandaşlar, son cuma namazını kıldı, dualar etti. Cami içerisindeki kalabalık, yer olmaması sebebiyle bahçeye taşındı. Ramazan ayının son Cuma namazı havadan dron ile de görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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