Düzce'de Nalbantlık Mesleği Yeniden Canlanıyor

Düzce'de Nalbantlık Mesleği Yeniden Canlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de nalbantlık mesleğini yaşatmaya çalışan Mesut Akın, mesleğe olan ilginin arttığını ve yeni eğitim kurslarının önemini vurguladı. Akın, mesleğin zorlukları ve yeni ustaların yetişmesi gerektiği konusunda bilgi paylaştı.

Düzce'de zorluğu kadar inceliği de olan nalbantlığı yaşatmaya çalışan Mesut Akın, mesleğe ilginin az olduğunu ancak yeni açılan kurslarla bu durumun değişebileceğini belirtti.

Türkiye Jokey Kulübü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra serbest olarak mesleğini sürdüren nalbant Mesut Akın (53), Düzce'de faaliyet gösteren bir at çiftliğine gelerek atların tırnak bakımlarını yapıyor. 16 yaşından bu yana nalbantlık yapan Akın, mesleğin zorluklarını anlatarak, yeni ustaların yetişmesi gerektiğine dikkat çekti. Akın, "Her mesleğin bir zorluğu vardır ama nalbantlığın hem kendine ait sorumlulukları hem de fiziksel zorlukları mevcut. Özellikle yetişmekte olan tayların ve yarışlara hazırlanan atların bakımı daha dikkatli ve düzenli yapılmalı. Normal bakım süreçlerinde küçük taylar, kısraklar, damızlıklar ve aygırların genel bakımları ayda bir veya mevsimsel olarak değişen periyotlarla yapılır" dedi.

Sıcak havanın işini zorlaştırdığını ifade eden Akın, "Mesleğin en zor kısmı sıcak alanlar. Bununla birlikte hayvanların bulunduğu ortamlarda sinek ve benzeri durumlar ortaya çıkıyor. Ayrıca hayvanlar karakterleri veya eğitimleri açısından agresif olabiliyorlar. Bunlar bizim mesleğin cilveleri ama yine de güzel bir meslek" diye konuştu.

Jokey Kulübü'nün son yıllarda başlattığı eğitim kurslarıyla mesleğe yeni isimlerin kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Mesut Akın, "Jokey Kulübü son 2 yıldır nalbant kursları düzenliyor. Bu kurslar Bursa Karacabey Harası'nda açılıyor. Yetişen öğrenciler var ama rakamlar şu aralar az. Nalbantlık mesleğini öğreten ve uygulamalı eğitim verilen bu programlardan şu ana kadar 9-10 öğrenci mezun oldu. Buralardan çıkacak öğrencilerin bizler gibi hizmet sunacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Alevler evlere ulaştı, vatandaşlar bölgeden koşarak kaçıyor
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak

İsrailli bakan resti çekti: Bu olursa İran'a tekrar saldıracağız
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.