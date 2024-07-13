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Düzce'de mevsimlik tarım işçileri için toplantı yapıldı

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Düzce Valiliği, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi için bir toplantı düzenledi. Toplantıda, fındık toplamak için Düzce'ye gelecek olan işçilerin gelişleri için gerekli adımlar ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği Akçakoca Gazi Konferans Salonunda mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi izleme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden fındık toplamak için Düzce'ye gelecek olan fındık işçileri için Düzce Valiliği Akçakoca Gazi Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Haluk Çakmak başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıya Kaymakamlar ve ilgili kurum müdür ve amirleri katıldı.

Düzce Valiliği Mevsimlik Tarım İşçileri (METİP), projesi kapsamında yaklaşan mevsimlik tarım işçileri göçü için proaktif bir şekilde harekete geçti. Teknik personeller tarafından düzenlenen bilgilendirme ve koordinasyon toplantısında, Düzce'ye gelecek olan mevsimlik tarım işçileri için gerekli tüm detaylar ele alındı. Bu sayede işçilerin gelişlerinin sorunsuz ve konforlu bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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