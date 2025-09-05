Düzce'de Kırsal Kalkınmaya 497 Milyon TL Hibe Desteği

Düzce'de 2007 yılından bugüne kadar kırsal kalkınma programları kapsamında 55 proje ile 427 kişiye istihdam sağlandığını ve toplamda 497 milyon TL hibe ödemesi yapıldığı bildirildi.

Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda kalkınma desteği olan IPARD III Programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, IPARD Programı ile gerçekleştirilen projeleri takdirle takip ettiklerini belirterek, "Yatırımların ilimize kazandırılmasından memnuniyet duyuyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı yaptığı konuşmada, IPARD kapsamında bugüne kadar 26 binden fazla projeye yaklaşık 97 milyar TL hibe desteği sağlandığını ve 206 milyar TL'lik yatırımın ülkeye kazandırıldığını ifade etti. Düzce'den de IPARD-3'ün ikinci çağrısı kapsamında kırsal turizm alanında bir projeye 10,7 milyon TL hibe desteği sağlandığını açıkladı. Ayrıca 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren 43 milyon Avroluk hayvancılık yatırımları için proje başvurularının kabul edilmeye başlanacağını duyurdu ve Düzceli üreticileri IPARD Programı'na başvuru yapmaya davet etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise, Düzce'de 2007 yılından bugüne kadar kırsal kalkınma programları kapsamında 55 proje ile 427 kişiye istihdam sağlandığını ve toplamda 497 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını belirtti. 2025 yılı içinde ekonomik yatırımlar ve altyapı projelerine 50 milyon TL'ye yakın destek sağlanacağını aktardı. Uzun ayrıca, IPARD III'ün en önemli yeniliklerinden olan LEADER yaklaşımı kapsamında 2025 yılında kurulan Yığılca Yerel Eylem Grubu'nun, 13,8 milyon TL bütçeli Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlayarak TKDK'ya başvurduğunu söyledi.

Toplantı, sunum ve genel değerlendirmelerin ardından, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi. - DÜZCE