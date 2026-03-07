Düzce'de kadın yetiştiriciye etçi ırk düve desteği

Angus damızlık düveyi işletmelerine kazandırırken, 16 buzağı doğumu gerçekleşti. Yetiştiricilere hayvan başına aylık 1.500 TL olmak üzere 12 ay destek sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek projesi kapsamında etçi ırk damızlık gebe düve alımına hak kazanan kadın yetiştirici Hasbiye Kırbaş, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun tarafından ziyaret edildi. İl Müdürü Esra Uzun, Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi'nde bulunan işletmede gerçekleştirilen ziyarette, proje kapsamında satın alınan hayvanlar ve işletmenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. İşletmede incelemelerde bulunan Uzun, yetiştirici Hasbiye Kırbaş ile hayvancılık faaliyetleri üzerine sohbet etti.

Proje kapsamında Düzce'de şu ana kadar 4 yetiştirici toplam 42 adet Aberdeen-Angus cinsi etçi ırk damızlık gebe düveyi uygun şartlarda temin ederek işletmelerine kazandırdı. Uygulamanın il genelinde olumlu sonuçlar vermeye başladığı belirtilirken, bu kapsamda 16 adet buzağı doğumu gerçekleştiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından proje kapsamında hayvan satın alan yetiştiricilere, yapılan denetimler sonrasında hayvan başına aylık 1.500 TL olmak üzere 12 ay boyunca destekleme ödemesi sağlanıyor. Bu desteklerin, ülkemizde etçi ırk damızlık üretimini artırarak kırmızı et üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sunması hedefleniyor.

İl Müdürü Esra Uzun, bakanlık tarafından hayata geçirilen proje ile etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısının artırılmasının ve etçi anaç hayvan varlığının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Uzun, bu sayede ülkemizde ihtiyaç duyulan besilik materyalin daha fazla yerli kaynaklardan karşılanmasının ve kırmızı et arzında sürdürülebilirliğin sağlanmasının hedeflendiğini belirterek projenin Düzce için hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı