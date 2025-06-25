Düzce'de İlk Yaban Mersini Hasadı Başladı

Düzce'de İlk Yaban Mersini Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Musababa Köyü'nde üniversite öğrencisi Muhammed Bilal Köse'nin yetiştirdiği yaban mersinlerinin ilk hasadı, Vali Selçuk Aslan tarafından yapıldı. Genç girişimciliğin örneği olarak gösterilen Köse, tarımda üretime katkı sağlıyor.

Düzce'de üniversiteli girişimcinin yetiştirdiği yaban mersinlerinin ilk hasadını Vali Selçuk Aslan elleriyle yaptı.

Düzce'nin Musababa Köyü'nde üniversite öğrencisi Muhammed Bilal Köse, yüksek antioksidan içeriği sayesinde "süper meyve" olarak bilinen yaban mersini üretmeye başladı. Tarımda genç girişimciliğin başarılı örneklerinden biri olan Köse, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün aldığı bilgiyle emeği buluşturarak hem üretime katkı sunuyor hem de örnek bir model ortaya koyuyor. Üretimin ilk hasadını ise Düzce Valisi Selçuk Aslan elleriyle yaptı.

Vali Selçuk Aslan, "Gençlerimizin üretimde yer alması ve tarımın geleceğine yön vermesi büyük bir kazanç. Bilal kardeşimizin emeği takdire şayan. Genç üreticimizi yürekten kutluyor, bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti

Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör resmen veda etti
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.