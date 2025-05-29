Düzce'de Genç ve Kadın Arıcılara Yüzde 94 Hibe Desteği

DÜZCE(İHA) – Düzce arıcılık faaliyeti yürüten genç ve kadın arıcılara yüzde 94 hibe desteği ile arı yemi dağıtımı yapıldı.

Düzce Valiliği koordinasyonunda Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde yürütülen "Tarımsal ve Hayvansal Üretimin Geliştirilmesi Projesi" dahilinde, arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik girdi temini dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Vali Selçuk Aslan, tarımda sürdürülebilirlik ve kırsalda kalkınma için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Törende yapılan konuşmalarda ayrıca üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılmasının ve koloni verimliliğinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu desteklerin bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağı, özellikle genç ve kadın arıcıların sektöre teşvik edilmesinde etkili olacağı ifade edildi. Tören kapsamında, arıcılara arı yemi dağıtıldı.

Bu proje ile bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve bal üretimindeki verimliliğin ve kalitenin artması hedeflenmekte. Böylece, arıcıların üretkenliği yükselirken, Düzce ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağı düşünülmekte.

Arıcılık faaliyeti yürüten genç ve kadın arıcılara yüzde 94 hibe desteği verildi. - DÜZCE