Çukurören köyünde üreticilere eğitim

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çiftçi ile buluşmalar kapsamında, Ziraat Mühendisleri Çukurören köyünde üreticilerimizle bir araya geldi.

Düzce'de çiftçilerin bilgilendirilmesi eğitimleri devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim çalışmasında üreticilere; münavebe (ekim nöbeti) uygulamaları, Kahverengi Kokarca zararlısı ile kışlak mücadelesi, anız yangınlarının tarıma ve çevreye etkileri ve genel fındık yetiştiriciliği konuları anlatıldı.

Ayrıca uygulamalı olarak gübreleme ve fındık budama eğitimi verilerek, doğru ve bilinçli tarımsal uygulamalar yerinde gösterildi. - DÜZCE