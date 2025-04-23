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Düzce'de bayram coşkuyla kutlandı

Düzce'de bayram coşkuyla kutlandı
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Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşku içinde kutlandı.

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşku içinde kutlandı. Çocuklar, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını sergilerken, büyükler ise gösterileri büyük beğeniyle izledi.

Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla törenler resmiyet kazandı.

Kutlamalar, Bahçeşehir Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki gösterilerde ilk ve ortaokul öğrencileri, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk oyunlarını başarıyla sergiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gün boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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