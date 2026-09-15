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Düzce’de 39. Ahilik Haftası buluşması

Düzce’de 39. Ahilik Haftası buluşması
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39. Ahilik Haftası kapsamında Düzce’de düzenlenen program çerçevesinde, Ticaret İl Müdür vekili Mevlüt Demir ve beraberindeki heyet, Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi.

39. Ahilik Haftası kapsamında Düzce'de düzenlenen program çerçevesinde, Ticaret İl Müdür vekili Mevlüt Demir ve beraberindeki heyet, Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi.

Düzce'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ticaret İl Müdür vekili Mevlüt Demir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bülent Keser, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan vekili Atilla Şişman ile beraberindeki heyet, Düzce Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada Ahilik kültürünün toplumsal ve ekonomik hayattaki önemi ele alındı. Ahilik geleneğinin esnaf ve sanatkarlar arasında dayanışma, güven ve yardımlaşmayı güçlendiren önemli bir değer olduğu vurgulandı.

Vali Mehmet Makas, Ahilik anlayışının köklü medeniyetin önemli miraslarından biri olduğunu belirterek, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesinde Ahilik geleneğinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Makas, Ahilik değerlerini yaşatan ve mesleklerini bu anlayış doğrultusunda sürdüren tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

Düzce'de 39. Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle, yüzyıllardır devam eden Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve esnaf dayanışmasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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