Tarımsal faaliyetleri değerlendirildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, 2025 yılı tarımsal faaliyetlerinin genel değerlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi. İl Müdürü Esra Uzun başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ile Ziraat Odaları Başkanları katılım sağladı.

Toplantıda, 2025 yılı üretim sezonuna ilişkin tarımsal üretim sürecindeki gelişmeler ele alınırken, sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri istişare edildi. İl genelinde yürütülen tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu değerlendirilerek, üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Ayrıca, son yıllarda fındık üretiminde önemli zararlar oluşturan Kahverengi Kokarca zararlısına yönelik yürütülen mücadele çalışmaları da toplantının gündeminde yer aldı. Zararlının il genelindeki mevcut durumu, sahadan elde edilen veriler ışığında değerlendirilirken, 2025 yılı için planlanan mücadele stratejileri ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Toplantı, Ziraat Odaları Başkanlarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi. - DÜZCE