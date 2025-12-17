Haberler

Tarımsal faaliyetleri değerlendirildi

Tarımsal faaliyetleri değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı tarımsal faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, fındık zararlısı Kahverengi Kokarca ile mücadele stratejileri ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ele alındı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, 2025 yılı tarımsal faaliyetlerinin genel değerlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi. İl Müdürü Esra Uzun başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ile Ziraat Odaları Başkanları katılım sağladı.

Toplantıda, 2025 yılı üretim sezonuna ilişkin tarımsal üretim sürecindeki gelişmeler ele alınırken, sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri istişare edildi. İl genelinde yürütülen tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu değerlendirilerek, üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Ayrıca, son yıllarda fındık üretiminde önemli zararlar oluşturan Kahverengi Kokarca zararlısına yönelik yürütülen mücadele çalışmaları da toplantının gündeminde yer aldı. Zararlının il genelindeki mevcut durumu, sahadan elde edilen veriler ışığında değerlendirilirken, 2025 yılı için planlanan mücadele stratejileri ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Toplantı, Ziraat Odaları Başkanlarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title