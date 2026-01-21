Dünyanın en büyük nükleer santrali yaklaşık 14 yılın ardından yeniden hizmete girdi

Japonya'nın Niigata eyaletinde bulunan ve kapasite açısından dünyanın en büyük nükleer santrali unvanını elinde bulunduran 7 reaktörlü Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, yaklaşık 14 yıllık aranın ardından kısmi olarak yeniden hizmete girdi.

2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer facianın yaşandığı Japonya'nın Niigata eyaletinde bulunan ve kapasite açısından dünyanın en büyük nükleer santrali unvanını elinde bulunduran 7 reaktörlü Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, yaklaşık 14 yıllık aranın ardından kısmi olarak yeniden hizmete girdi. Santral işletmecisi TEPCO'dan yapılan açıklamada, Mart 2012'deki periyodik bakımdan bu yana güvenlik endişeleri nedeniyle devre dışı bırakılan santralin 6'ncı reaktörünün Japonya saati ile 19.00 itibariyle yeniden faaliyete alındığı aktarıldı. Böylece, faciaya sahne olan Fukushima Daichi Nükleer Santrali'nin işletmecisi TEPCO, kazadan bu yana ilk kez bir nükleer santralini devreye almış oldu. Normalde dün gerçekleştirilmesi beklenen santrali yeniden hizmete alma işlemi, reaktörü başlatmak ve durdurmak için kullanılan kontrol çubuklarına bağlı güvenlik alarmlarında sorunlar tespit edilmesi nedeniyle ertelenmişti. Sorunların giderildiğini duyuran TEPCO, santralin bugün yeniden enerji üretimine başlayacağını açıklamıştı.

Japonya nükleer faciaya sahne olmuştu

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasına sahne olmuştu. Santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelirken, güvenlik riski nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti. Kaza sonrasında 1.3 milyon ton radyoaktif atık su oluştuğu kamuoyuna yansımıştı.

Arıtılan suyun denize deşarj edilmesine karar verilmişti

Japonya hükümeti, santralde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde, kontrollü olarak denize deşarj edilmesine karar vermişti. Deşarj süreci 2023 yılında başlarken, Çin başta olmak üzere bazı ülkeler planla ilgili endişelerini dile getirmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) yapılan açıklamalarda ise deşarj planının uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilmişti. Japonya, Fukushima faciasının ardından nükleer santrallere yönelik güvenlik denetimlerini sıkılaştırmıştı. - TOKYO