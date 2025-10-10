Dünya Yumurta Günü'nde Yumurta Tüketiminin Önemi Vurgulandı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, protein, vitamin, mineral ve esansiyel yağ asitleri bakımından doğanın en eşsiz gıda kaynaklarından biri olan yumurtanın sağlık, ekonomi ve sürdürülebilir gıda üretimi açısından önemini vurgulayarak, 'Dünya Yumurta Günü'nü kutladı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada yumurtanın besleyici değerine dikkat çekmek ve yumurta tüketimini teşvik etmek amacıyla her yıl ekim ayının 2'nci cuma gününün "Dünya Yumurta Günü" olarak kutlandığını hatırlattı. İnsan beslenmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olan yumurtanın sağlık, ekonomi ve sürdürülebilir gıda üretimi açısından önemini vurgulayan Eroğlu, "Yumurta; protein, vitamin, mineral ve esansiyel yağ asitleri bakımından doğanın en eşsiz gıda kaynaklarından biridir. Özellikle içerdiği biyoyararlılığı en yüksek protein, A, D, E, B12 vitaminleri, demir, çinko, selenyum gibi minerallerle hem çocukların büyüme ve gelişmesinde hem de yetişkinlerin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bilimsel veriler, düzenli yumurta tüketiminin kas gelişimi, beyin fonksiyonları ve göz sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağladığını ortaya koymaktadır" dedi.

" Türkiye, yumurta üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında"

Türkiye'nin yumurta üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında olduğunu belirten Eroğlu, "Ülkemizde de binlerce üreticiyi ilgilendiren yumurta sektörü, dünya ile rekabet edebilen üretim gücü ve ihracat potansiyeliyle de öne çıkmaktadır. 2025 yılı itibarıyla Türkiye, yumurta üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında, ihracatta ise ilk 5 ihracatçı arasında yer almaktadır. Sektör, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlamakta ve ülke ekonomisine önemli bir katma değer oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre 2025'in ilk aylarında 1 milyar 650 milyonun üzerinde yumurta üretimi gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10'luk bir azalma gözlense de ihracat politikalarının güçlendirilmesi ve kalite standartlarının yükseltilmesiyle üretimin sürdürülebilirliği korunmuş, sektör küresel pazardaki güçlü konumunu sürdürmüştür" açıklamasında bulundu.

"Doğal ve besleyici ürünler, güvenli üretim ve sürdürülebilirliği ile mümkündür"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak hayvansal üretim zincirinin ilk halkası olan gıda güvenliğinde veteriner hekimlerin stratejik konumuna dikkat çeken Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlıklı nesillerin yetişmesi, doğru ve dengeli beslenmenin temelini oluşturan yumurta gibi doğal ve besleyici ürünlerin güvenli üretimi ve sürdürülebilirliği ile mümkündür. Bu özel günde ülkemizin her köşesinde görev yapan tüm veteriner hekimlerimizin de katkılarıyla ülkemizin dört bir yanında sofralarımıza ulaşan yumurtanın değerini bir kez daha hatırlatıyor; üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve tüm paydaşların 'doğal besinlerle dolu güçlü bir gelecek' temasıyla 'Dünya Yumurta Günü'nü kutluyoruz." - ANKARA