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Dünya Turizm Fuarı'nda Türk Turizmi Rüzgarı

Dünya Turizm Fuarı'nda Türk Turizmi Rüzgarı
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Miami'de düzenlenen Dünya Turizm Fuarı (WTE) 2024'te Türk turizm operatörlerinin ABD pazarındaki başarıları dikkat çekti. Saladino Travel, yeni ürün segmentleriyle yüksek gelirli turistleri hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen turizm etkinliklerinden biri olan Dünya Turizm Fuarı (WTE) 2024, 22-23 Ekim tarihlerinde Miami'de düzenlendi. Türk turizm operatörlerinin ABD ve Latin Amerika pazarındaki başarılı girişimleri fuarda dikkat çekti. Etkinlik öncesinde, 21 Ekim'de bir otelde düzenlenen açılış partisinde, sektörün liderleri ve uzmanları bir araya gelerek küresel turizmin geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fuarda dikkat çeken Türk firmalarından Saladino Travel, ABD operasyonlarının başlangıcını bu etkinlikle duyurdu. Şirketin Genel Müdürü Selahaddin Eyyubi Tezel, fuar kapsamında Türkiye'nin turizm sektörüne katkılarına değindi. Tezel, "Her yıl Türkiye'de on binlerce turist ağırlıyoruz. Turizm operatörleri olarak, dış ticaret açığının kapanmasında çok büyük bir rol üstleniyoruz" dedi.

Tezel, yüksek gelirli turistlere yönelik geliştirdikleri yeni ürün segmentleri sayesinde, Türkiye'ye gelen turistlerin günlük harcama ortalamalarının ülkedeki genel turist harcamalarının altı katı üzerine çıktığını vurguladı. Bu farklılıkla rakiplerinden ayrıldıklarını belirten Tezel, bu durumun Türkiye'de ilgili bakanlıklarca da takdirle karşılandığını ifade etti.

Ayrıca, Saladino Travel olarak Türkiye'de daha önce uygulanmayan bir hizmet standardını hayata geçirdiklerini belirten Tezel, "Bu hizmet standardı sayesinde Türk turizminin uluslararası prestijini artırıyoruz ve gelen turist sayısında da ciddi bir artış sağlıyoruz" diye konuştu.

Türk şirketlerinin başarılarını takip eden Türkiye Cumhuriyeti Miami Ticaret Ataşesi Ömer İnce de fuara katılarak Türk firmalarını ziyaret etti. İnce, Türk şirketlerinin Amerika pazarında gösterdiği başarıların Türkiye'nin turizmde uluslararası rekabet gücünü artırmak için önemli olduğunu ifade etti.

WTE Miami 2024, Türk turizm profesyonelleri için yalnızca yeni iş fırsatları değil, aynı zamanda sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek için de önemli bir platform sundu. Üç gün süren fuar boyunca, sürdürülebilir turizm, dijitalleşme ve destinasyonlar arası bağlantı gibi kritik konular üzerine paneller ve tartışmalar düzenlendi. Türk operatörlerin ABD ve Latin Amerika pazarında elde ettiği başarılar, Miami'de büyük bir ilgiyle karşılandı.

Türk turizm sektörü, ABD'deki faaliyetlerini genişletme yönünde güçlü adımlar atarken, global çapta Türkiye'nin cazibesini artırmayı hedefleyen bu tür girişimler, sektörün uluslararası alandaki itibarını pekiştirmeye devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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