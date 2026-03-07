Haberler

Başkan Erkan: "Kadınların güçlü olduğu toplum daha güçlüdür"

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda kadınların toplumun her alanındaki önemli rollerine dikkat çekti ve güçlü kadınların güçlü toplumların teminatı olduğunu ifade etti.

Kadınların toplumun gelişimindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çeken Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların hayatın her alanında ortaya koyduğu emek, fedakarlık ve başarıların toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.

Kadınların aile hayatından iş dünyasına, sosyal hayattan ekonomiye kadar her alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Başkan Erkan, güçlü kadınların güçlü toplumların en önemli teminatı olduğunu ifade etti. Kadınların üretkenliği, azmi ve özverisiyle topluma yön verdiğini dile getiren Erkan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kadın; hayatın kaynağı, toplumun temel taşı ve geleceğimizin en güçlü mimarıdır. Ailede, iş hayatında ve toplumun her alanında emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer aldığı bir toplumun daha adil ve daha güçlü olacağını belirten Erkan, başta emekçi kadınlar olmak üzere tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
