Dünya Drone Şampiyonası İstanbul'da Yapılacak

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, yürütücülüğünü üstlendiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) 26 ülkeden gelen dünyanın en iyi 32 drone pilotu, TEKNOFEST İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç veren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ., gençlere yönelik proje ve yarışmalar ile savunma sanayiinin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor. STM, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini alacak.

Dünyanın en hızlı 32 drone pilotu İstanbul'a geliyor

Dünyanın en iyi drone yarışı olan World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi drone yarışçılarını her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'te buluşturacak. TEKNOFEST'in en büyük uluslararası yarışması olan WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelerle mücadele edecek. Kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan drone pilotları, İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Güney Kore'den İspanya'ya Ukrayna'dan Fransa'ya kadar, 26 farklı ülkeden gelen 32 yarışmacı WDC'de ter dökecek. Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek yarışmacı ise, Teknofest Drone Şampiyonası'nda (TDŞ) belli olacak.

Mini İHA'lar ve Milli Fırkateyn Gençlerle Buluşacak

STM, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST 2025'te milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5. Gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu milli denizaltı tasarımı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketlerini STM standında yerini alacak.

Çocuklar hayalindeki teknolojiyi çizecek

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST boyunca STM standında gençlere ve çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alacak. STM standını ziyaret edecekler, FPV (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü) Drone Simülasyon alanında, FPV Drone kullanımını deneyimleyecek. Festivale katılanlar, STM standında yer alacak "Dijital Hafıza Oyunu" ile savaş gemileri ve İHA'ları bulmaya çalışacak. STM standında minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek yeteneklerini sergileyecek ve dijital uzay alanında gerçeğe dönüştürecek. STM standını ziyaret eden öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi aracılığıyla, STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceğini deneyimleyecek. STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji vizyonunu genç nesillerle buluşturan, Milli Teknoloji Hamlemizi büyüten en önemli etkinliğimiz. Gençlerimizin bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağlamak bizim için en değerli kazanım. STM olarak, milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi bu yıl Lefkoşa ve Mavi Vatan etkinliklerinden sonra, İstanbul'da gençlerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz." - İSTANBUL