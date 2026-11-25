Aydın Valiliği ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Dünya Balıkçılık günü Didim'de etkinlik düzenlendi.

Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz konuşmasının başında Eskişehir'deki meydana gelen askeri helikopterin kaza kırımı sonucu düşmesi sonucu şehit olan 5 askeri anarak başladı.

Temiz, yaptığı konuşmada Aydın'ın balıkçılık sektöründeki yerini değerlendirerek " Bugün, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü etkinliği vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu özel gün, balıkçılığın ekonomik ve sosyal önemine dikkat çekmek, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın teşviki amacıyla 1997 yılından bu yana kutlanmaktadır. Balıkçılık; yalnızca bir üretim faaliyeti değildir, aynı zamanda ülkemizin ekonomisine, istihdamına ve gıda güvenliğine katkı sağlayan önemli bir sektördür. Aydın, sahip olduğu deniz ve içsu kaynaklarıyla su ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. 2025 yılı verilerine göre ilimizde 8 bin 500 tonu avcılık olmak üzere toplam 47 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 205 milyondan fazla yavru balık üretilmiştir. Bu rakamlar, Aydın'ın su ürünleri sektöründeki güçlü konumunu ortaya koymaktadır" dedi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise konuşmasının başında balıkçılık sektörünün gelişimi noktasına değinerek "Sözlerime başlarken dün üzücü olay yaşadık. Eğitim uçuşuşunda şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Geride kalanları sabır diliyorum. Bugün dünya balıkçılık günü; ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevirili, yakın zamanda hacimle yapılmayan bu işi çok ciddi bir hale geldi. Aydın ilimizde bu alanda da balıkçılık ve deniz ürünlerinde ciddi bir yere sahip. Bu işin başarılı sağlıklı ve sürdürülebilir olması ve bizden sonraki nesillerinde bu işten yararlanması çok önemli. Bir taraftan riski çok olan, karşılığını her zaman alma gibi bir durumu olmayan, bu sektörde ona göre hareket etmeliyiz. Geleceğimize de bunu bırakmak için çok dikkatli davranmamız lazım. Denizlerde de aynı hassasiyeti göstermemiz lazım. Bu konuda çocuklar ve gençler üzerine eğilmemiz lazım. Sahip olduklarımızı korumamız için geçmişteki hataları tekrarlamadan ciddi şekilde doğanın bize sağladıkları muhafaza etmeniz lazım" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Varol ve beraberindekiler, okul öğrencileri tarafından hazırlanan balık standını inceledi. Ardından protokol üyelerine davetlilere ve öğrencilere balık-ekmek ile helva ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı