Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor

Liste sızdı, Trump 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi öldü
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

Duman'ın Kilo Verme Süreci Başladı

Duman'ın Kilo Verme Süreci Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

55 kiloluk Duman isimli köpek, özel bir spor programı ile kilo vermeye başladı. Veterinerler ve eğitmenler tarafından hazırlanan programda pilates ve düzenli egzersizler yer alıyor. Duman, sağlık sorunları nedeniyle kilo vermesi gereken bir köpek olarak tedavi sürecine alındı.

Aşırı kilo nedeniyle hareket etmekte zorlanan 55 kiloluk Duman isimli köpek, özel bir spor programı ile sağlığına kavuşturuluyor. Veterinerler ve hayvan eğitmenleri tarafından hazırlanan program kapsamında Duman, pilates ve çeşitli egzersizlerle kilo veriyor.

Kalp Problemi ve Yürüme Güçlüğü Yaşıyor

Sokakta fazla beslenerek aşırı kilo alan Duman, yaşına bağlı olarak çeşitli sağlık problemleri yaşamaya başladı. Kalp rahatsızlığı, bel fıtığı ve yürüme güçlüğü çeken Duman, uzmanların kontrolü altında özel bir tedavi sürecine alındı.

Duman köpeğin sağlık durumuyla ilgili konuşan Veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli, Duman'ın yaklaşık 10 ila 15 kilo vermesi gerektiğini söyledi. Denli, "Duman, kliniğimize getirildiğinde 56 kiloydu. Şu an bir kilo verdi ve hedefimiz 40-45 kiloya düşmesini sağlamak. Ancak tamamen vücut yapısına göre karar vereceğiz. İlk olarak kalp rahatsızlığına yönelik destekleyici tedaviye başladık. Şimdi ise pilates, pasif jimnastik ve egzersiz süreçlerini uyguluyoruz."

Diyet ve egzersizle zayıflıyor

Kilo verme sürecini aktaran Denli, "Duman'ın kilo kontrolü için diyet mamayla beslenme programı oluşturuldu. Gün içinde belirli saatlerde beslenmesi sağlanıyor ve düzenli yürüyüşlerle destekleniyor. Onu zorlamadan kısa yürüyüşler yaptırılıyor, pilates ve engel atlama gibi egzersizler uygulanıyor. Kaslarının güçlenmesi için pasif jimnastik yapılıyor ve süreç ilerledikçe yüzme seansları da programa dahil edilecek" diye konuştu.

Veteriner teknikeri Yağmur Denli, "Duman'ın kilo verme süreci yavaş ama sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Genel durumu kontrol altında tutuldukça yüzme egzersizleri de başlayacak. Onu yormadan, sağlığına zarar vermeden en ideal kilosuna ulaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Mourinho'nun maç sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
img

Yeni dönem! ABD ile petrol ve doğalgaz anlaşması imzalandı
img

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

Kadına yaptığını görünce tekme tokat dövüp polise teslim ettiler
ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.