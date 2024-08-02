DTSO UR-GE Projesi kapsamında Yalın Üretim Danışmanlığı Öğren-Dönüş Programı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde devam eden UR-GE Projesi kapsamında, projede yer alan firmalara Ankara Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya tarafından "Yalın Üretim Danışmanlığı Öğren-Dönüş Programı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş, Yalın Üretim Danışmanlığı Öğren-Dönüş Programı ile UR-GE projesi firmaların yalın üretim konusundaki farkındalıklarını arttırmak ve gelişimlerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Toplantıda tanıtımı yapılan Ankara Model Fabrikanın faaliyetlerinin temelini oluşturan Öğren-Dönüş programının ana hedefi, işletmelere kalıcı olarak yetkinlik kapasitesinin kazandırılması ve bu hedefe ulaşmak için öğrenme fazlarında katılımcılara yalın yönetim teorisi öğretilmekte ve katılımcılar model fabrikada ilk deneyimlerini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte Öğren-Dönüş programının en önemli faaliyetini, katılımcıların kendi firmaları içerisinde yapacakları uygulamalar olusturmak.

Toplantının sonunda firmalara sağladığı yalın üretim avantajları ve faydaları üzerine tecrübe ve deneyimlerini paylaştılar. - DÜZCE