DTSO Başkanı Bıyık, Türk-Alman Ticaret İlişkilerini Güçlendirmek İçin Berlin'de

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası seçimli genel kuruluna katıldı.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu programında Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile de bir araya geldi. Bıyık, Düzceli iş insanlarının Almanya vizeleri konusunda yaşadığı sorunlar ve ticari işlemler için alınmak istenen vizelerde kolaylık sağlanması konusunda Büyükelçi Gökhan Turan'dan destek talep etti. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaretin artması ve nicelik olarak gelişmesi amacıyla karşılıklı ziyaret programları geliştirilmesi konusunda da Turan ile istişarelerde bulundu.

Program, seçim işlemlerinin tamamlanması ve yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - DÜZCE