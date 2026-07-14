Haberler

DTSO Başkanı Bıyık'tan 15 Temmuz’da işletmelere bayrak çağrısı

DTSO Başkanı Bıyık'tan 15 Temmuz’da işletmelere bayrak çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Erdoğan Bıyık, iş yerleri, fabrikalar, üretim tesisleri ve ticari işletmeleri şanlı Türk Bayrağımızla donatılmasına davet etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Erdoğan Bıyık, iş yerleri, fabrikalar, üretim tesisleri ve ticari işletmeleri şanlı Türk Bayrağımızla donatılmasına davet etti.

"Birlikte güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz" diyen Erdoğan Bıyık, yayınladığı mesajında "15 Temmuz; milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkarak tarih yazdığı, birlik ve beraberliğin tüm dünyaya gösterildiği kutlu bir gündür. Bu anlamlı günün yıl dönümünde, ülkemizin üretim gücünü temsil eden iş dünyası olarak milli birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşatmaya davet ediyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm üyelerimizi; iş yerlerini, fabrikalarını, üretim tesislerini ve ticari işletmelerini şanlı Türk Bayrağımızla donatarak 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine olan inançlarını en güçlü şekilde göstermeye davet ediyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın işletmelerimizde gururla dalgalanması; aziz şehitlerimize vefamızın, kahraman gazilerimize minnetimizin ve güçlü Türkiye idealine olan ortak inancımızın en anlamlı ifadesi olacaktır. Ayrıca, bu anlamlı günde birlik ve beraberliğimizi hep birlikte yaşamak üzere tüm üyelerimizi ve kıymetli ailelerini, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de Düzce Millet Bahçesi'nde Düzce Valiliği himayelerinde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılmaya davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
'Reşo Ağa' olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı

Reşo Ağa gözaltında! 15 adamıyla birlikte kıskıvrak yakalandı
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltı öncesi dikkat çeken anlar! Haluk Levent böyle görüntülendi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Canlı yayına damga vuran itiraf!
Altında büyük şok! 17 ay sonra ilk kez bu seviye görüldü

Altına yatırım yapanlar şokta! 17 ay sonra bir ilk yaşandı
3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

Dönerin fiyatını duyan ekipler soluğu dükkanda aldı! Fatura ağır oldu