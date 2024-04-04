DTO Başkanı Uğur Erdoğan Kadir Gecesi için mesaj yayınladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan Kadir Gecesi için bir mesaj yayınladı. Vatandaşların Kadir Gecesini tebrik eden Erdoğan, "Yüce Yaratan, bize bu mübarek gecede bolca mağfiret ve bereket ihsan etsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı. Herkesi bir araya getiren bir gece olduğunu belirten Erdoğan, "Toplumsal dayanışmamızı artıran, mübarek zaman dilimlerinden birini daha yaşıyoruz. Bu gece edilecek dualarla bizi biz yapan insani değerlerin çoğalması ve güçlenmesine vesile olacak duaların avuçlarımızdan semaya yükselmesini, insanımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. İçimizdeki güzellikleri ve iyiliği pekiştirmek için de dualarımızı eksik etmeyelim. Yüce Allah (c.c.), bize bu mübarek gecede bolca mağfiret ve bereket ihsan etsin. Dualarımızla ibadetlerimizi kabul etsin. Kadir Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ