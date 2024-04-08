DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, "Bayramlarımız, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsattır. Sağlık, huzur ve mutluluk hepimizin olsun" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, "Ramazan ayının son günlerini geride bırakırken kalplerimizde biriken duaların ve birbirimize olan sevginin, bu özel günlerde daha da güçlendiğini hissediyoruz ve bayrama ulaşmanın sevinciyle dolup taşıyoruz. Bayramlar, insanların bir araya gelerek sevgi, saygı ve hoşgörü içinde birlikte olmalarını sağlayan önemli fırsatlardır... Bu mübarek günlerde ailecek akraba ve komşularımızla bir araya gelmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek toplumsal dayanışmamızı artırmalıyız. Böyle bir dayanışma, milletimizi daha güçlü kılıp geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır. İçimizdeki huzurun, sevincin ve umudun, bu vesileyle tüm insanlığa yayılmasını dilerim. Bayramımızın, tüm İslam coğrafyasına da barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketiyle doldurduğu bu günlerde, sevdiklerimizle bir arada olmanın, paylaşmanın ve birlikte mutlu hatıralar biriktirmenin tadını çıkaralım. Bayramda etrafımızdaki insanlara bir gülümsemeyle ya da bir selamla da olsa bir iyilik veya güzellik yaparak ya da onları telefonla da olsa arayarak, hal hatır sorarak, sevgi ve hoşgörü dolu bir atmosfer oluşturalım. Rabbim, kalplerimizi birbirine yakınlaştırsın. Bu özel günleri sevdiklerimizle birlikte geçirerek, yaşamın güzelliklerini paylaşarak bayram sevincini daha da artırmamız dileğiyle, nice mutlu, huzurlu ve bereketli günler görmemizi dilerim. Sağlık, huzur ve mutluluk hepimizin olsun. Bayramımız, mübarek olsun." şeklinde ifade etti. - DENİZLİ