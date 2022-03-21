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Down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki down sendromlu bireyler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde birbirinden eğlenceli etkinlikler ile keyifli bir gün geçirdi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki down sendromlu bireyler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde birbirinden eğlenceli etkinlikler ile keyifli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki Gökkuşağı Kafe, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Engelliler Montaj Atölyesi gibi merkezlerinde eğitim alan down sendromlu bireylere yönelik özel bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri gönüllüleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü gönüllü öğrencileri iş birliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe down sendromlu bireyler ve aileleri katıldı. Şirinler Tiyatrosu isimli oyun gösterimi ile başlayan program, özel bireylerin şarkılar söyleyip oyunlar oynaması ile devam etti. Down sendromlu bireyler ayrıca mini golf etkinliğinde de oldukça keyifli anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR

Down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi

Down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi

Down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi

Down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Yaşam Merkezi, Down Sendromu, Tepebaşı, 21 Mart, Yerel, Haberler

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