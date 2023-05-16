Döşemealtı 19 Mayıs'ı Yine Coşkuyla Kutlayacak

Döşemealtı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yılda yine büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan araçlarla süslenen ilçede yapılacak araç kortejiyle başlayacak olan 19 Mayıs kutlamaları, ünlü sanatçı Funda Arar konseriyle coşkuyu zirveye taşıyacak.

Döşemealtı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yılda yine büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan araçlarla süslenen ilçede yapılacak araç kortejiyle başlayacak olan 19 Mayıs kutlamaları, ünlü sanatçı Funda Arar konseriyle coşkuyu zirveye taşıyacak.

Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Belediye Araç Kademesi önünden başlayacak kortej, Atatürk Caddesi boyunca devam edip TOKİ konutlarına ulaşıp oradan da Kent Meydanı'nda sona erecek.

Funda Arar konserinin yapılacağı Kent Meydanı'na gelen vatandaşlara tam 10 bin Türk bayrağı ve tişört dağıtılacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, herkesi 19 Mayıs coşkusunu yaşamak için Döşemealtı Kent Meydanı'na davet etti. Başkan Genç, "Döşemealtı'nda milli bayramlarımız çok büyük bir katılım ve coşkuyla kutlamayı geleneksel hale getirdik. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini ilelebet yaşatacak olan gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı araç kortejimize ve ardından gerçekleştireceğimiz Funda Arar konserine bekliyorum" diye konuştu.

Döşemealtı Belediyesi'nin organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği, 19.30'da Yeşilbayır'dan hareket edecek araç kortejiyle başlayıp saat 21.00'da Kent Meydanı'nın da yapılacak konserle devam edecek.