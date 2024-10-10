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Dörtyol'daki Okulda Müzik Eşliğinde Sabah Sporu Geleneği

Dörtyol'daki Okulda Müzik Eşliğinde Sabah Sporu Geleneği
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki 23 Nisan İlkokulu'nda, öğrencilere ders öncesi 2 yıldır müzik eşliğinde sabah sporu yaptırılarak eğitim sürecine zindelik katılmakta. Okul müdürü Tahsin Altan, bu uygulamanın öğrencilerin motivasyonu ve başarıları üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ilkokulunda ders öncesi 2 yıldır müzik eşliğinde yapılan sabah sporu, geleneksel hale getirildi.

Dörtyol ilçesinde bulunan 23 Nisan İlkokulu'nda eğitim gören 203 ilkokul öğrencisi, 2 yıldır her sabah okul bahçesinde 10 dakika müzik eşliğinde spor yaparak eğitime başlıyor. Sabah sporunu severek yaptıkları gözlenen öğrenciler, ders saatinden önce okul bahçesinde sabah sporu için belirlenen alanda yerlerini alıyorlar. Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, spor yaparak güne dinç başlıyorlar.

Sabah sporu etkinliğini 2 yıldır yaptıklarını söyleyen okul müdürü Tahsin Altan, "Geçtiğimiz yıl bakanlığımızın sene başında yayınladığı genelgesinde yer alan bu uygulamayı başlattık. Her sabah nöbetçi öğretmenimiz eşliğinde öğrencilerimiz kültür, fizik hareketleri yaparak derslere daha zinde, dinç ve neşeli bir şekilde giriyorlar. Bu da derslerindeki başarılarını olumlu yönde etkiliyor. Bers öncesi kültür, fizik hareketlerini yaptığımızdan bu yana öğrencilerimizin derslerdeki başarıları ve motivosyonları çok yüksek ve her gün istiyorlar" dedi.

Öğrencilerin, 'bugün sabah sporu var mı' diye sorduklarını ve 'yok' yanıtı aldıklarında üzüldüklerini vurgulayan okul müdürü Altan, "Öğrencilerimiz sabah sporundan çok mutlular, biz de spor etkinliğinin başarılarına yansıdığı için çok mutluyuz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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