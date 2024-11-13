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Doğalgaz Patlamalarına Karşı Uzman Uyarısı: Yetkisiz Tamircilere Dikkat!

Doğalgaz Patlamalarına Karşı Uzman Uyarısı: Yetkisiz Tamircilere Dikkat!
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Son yıllarda binalarda yaşanan doğalgaz patlamaları, yetkisiz ve merdiven altı kombi tamircilerinin tehlikesini gözler önüne serdi. Uzmanlar, kombi bakımlarının sadece yetkili ve belgeli ustalarla yapılması gerektiğini vurguluyor.

Binalarda artan doğalgaz patlamaları, yetkisiz ve merdiven altı kombi tamircilerinin oluşturduğu tehlikeyi gündeme taşıdı. Uzmanlar, ucuz hizmet arayışının can güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların sadece yetkili ve belgeli ustalarla çalışması gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda binalarda meydana gelen doğalgaz patlamaları, kombi ve petek bakımlarında bilinçsiz seçimlerin nelere yol açabileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, özellikle kombi bakımı yaptırmak isteyen vatandaşların yetkili ve belgeli ustalarla çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. Yetkisi olmayan, internetten veya sosyal medyadan ulaşılabilen ucuz hizmet veren kişilere yönelmenin hayati tehlikelere yol açabileceği belirtildi. Kombi bakımlarının düzenli olarak her yıl yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, güvenli bir bakım için kombilerde gaz kaçağı kontrolü ve fan temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yetkili servisler aracılığıyla yapılan bakım ve onarımların patlama riskini minimuma indireceği belirtildi. Kombi kullanıcılarına sadece maliyeti değil, güvenliklerini de düşünerek yetkili ve vergiye tabi ustalarla çalışmaları tavsiye edildi.

"Bakımların her yıl düzenli yapılması gerekiyor"

Kombi bakımlarında merdiven altındaki çantacılara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen kombi ve petek bakım uzmanı Kadir Yazar, "Son yıllarda binalarda yaşanan doğalgaz patlamalarını dikkate alınması için öncelikle evimize çağırdığımız kişiler yetkili mi, vergiye tabi mi halkımızın ustası mı yoksa kaçak mı bilmemiz gerekiyor. Son zamanlarda gördüğümüz kombi bakımlarında dikkate almayıp ucuz yaptırmak isteyenlere, çantacılara, internetten buldukları ucuz kişilere iş yaptırıyorlar. Öncelikle müşterilerimizin paradan ziyade kendi canlarını düşünmesi gerekiyor. Merdiven altı kombi tamircileri kendilerini usta sanıp sosyal medyadan video izleyerek müşterilerinin kombilerini tamir ettiklerini düşünüyorum. Yetkili belgeli, vergiye tabi ustalarımızı çağırıp düzenli ve garantili kombi bakımı yaptırırlarsa bu tür patlamaların önüne geçileceğini düşünüyorum. Kombi bakımlarının dikkate alınarak her yıl yapılması gerekiyor. Rutin olarak kombi bakımında yapılması gerekenler öncelikle gaz kaçak kontrolüdür. İkincisi de cihaz içerisinde oluşan yanmış çiğ gazı dışarı atan fanın temizlenmesi gerekiyor. Cihazın temiz ve sağlıklı kontrolünü yetkili ve işi bilen yetkili ustaların yapması gerekiyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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