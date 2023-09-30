Doğalgaz firması sahibi Mürsel Kamçı: "Hayati önem taşıyan bu tesisatların korsan bir şekilde çalışan kişilere yaptırılmaması gerekiyor"

Doğalgaz mühendislik firması sahibi Mürsel Kamçı, "Doğal gaz tesisatlarının sertifikalı ustalar ve sertifikalı firmalar tarafından yapılması çok önemli" dedi.

Ankara'da 20 yıldır doğal gaz tesisatı işi yapan mühendislik firması sahibi Mürsel Kamçı, İstanbul ve Ankara'daki doğal gaz patlamalarının ardından vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaması için patlamaların sebebini, meydana gelişini ve alınması gereken önlemleri İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Mürsel Kamçı, vatandaşların selenoid vanalar kullanmasını ve "Doğal Gaz Acil 187" hattını arayarak ücretsiz tesisat kontrolü yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Yaz mevsiminin yavaş yavaş yerini zorlu kış şartlarına bırakmasıyla birlikte doğal gaz kullanımı da artış göstermeye başladı. Doğal gaz kullanımının artması olası patlamaları da beraberinde getiriyor. Önce İstanbul'da daha sonra Ankara'da meydana gelen patlamalar sonrasında doğal gaz kullanıcıları tedirgin olmaya başladı. Kullanıcıların endişe duyduğu nokta ise 'Ya benimde başıma gelirse' sorusu oldu.

"Hayati önem taşıyan bu tesisatların korsan bir şekilde çalışan kişilere yaptırılmaması gerekiyor"

Bu patlamaların önüne geçmenin yöntemlerini aktaran Kamçı öncelikle sertifikalı firmalar ve ustalarla çalışılması gerektiğini belirterek, "Doğal gaz tesisatlarını yapan kişilerin sertifikalı ustalar veya sertifikalı firmalar tarafından yapılması çok önemli. Hayati önem taşıyan bu tesisatların korsan bir şekilde çalışan kişilere yaptırılmaması gerekiyor. Sertifikasız ve usta olmayan kişilerin ve çok eski tesisatların bu patlamaların başlıca sebeplerinden. Bu tesisatların periyodik muayenelerinin ve takibinin çok iyi yapılması gerekiyor. Asansörlerde periyodik muayeneler yapılması için nasıl asansör firmaları yetkilendiriliyorsa doğal gaz tesisat kontrolleri de bu yöntemler sık sık denetlenebilir. Bunu sadece ilgili gaz dağıtım şirketlerine bırakmamak gerekiyor. Ankara'da yaklaşık bir buçuk milyon abone var. Bu denetimlerle gaz dağıtım şirketinin tek başına belirli periyotlarda ilgilenebilmesi imkansız. Gaz dağıtım şirketleri sadece bir gaz kokusu alındığında gidip müdahale edebiliyor. Vatandaş 187'ye çağrıda bulunuyor. O zaman gidip müdahale ediliyor. Zaman zaman fırsat buldukça saha kontrolleri de yapılıyor ama bunlar lokal düzeyde kalıyor. Ankara'nın tamamına yetişemiyorlar. Bununla alakalı olarak Ankara'da gaz dağıtım şirketi tarafından sertifikalandırılmış yaklaşık 500 firma var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Biz bunu sertifikalı firmaların yetkilendirilerek aynı asansör firmalarının belirli periyotlarda bunun denetimini yaptığı gibi biz sertifikalı firmalarda bu işi yapabiliriz. Başkent Gaz ya da Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) belirlediği kriterler doğrultusunda tecrübeli firmaların belirli periyotlarda bu kontrolleri yapması gerektiğini düşünüyoruz. Konuyla ilişkili olarak Ankara Doğalgaz Sertifikalı İş Adamları derneğimiz var. Biz patlamaların önüne geçebilmek adına bazı çalışmalara yaptık. EPDK'ya raporlar sunduk. Bu konunun takipçisiyiz. EPDK'nın bize söylemiş olduğu şu, 'Bununla alakalı bir yönetmelik yapılması gerekiyor. Kanun çıkarılması gerekiyor' dediler. Biz bununla alakalı da yetkililerden, ilgili bakanlıklardan ve ilgili kurum kuruluşlardan hızlı bir şekilde çalışma yapmasını ve bu ölümlerin ve patlamalarının önüne geçmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kombi bakımı yaptırmak sizin evinizde ki gaz kaçağını önlemek anlamına gelmiyor"

Evlerde kullanılan kombilere bakım yaptırmanın tek ve nihai çözüm olmadığını tesisatın tamamen kontrol edilmesi gerektiğini dikkat çeken Kamçı, "Biz vatandaşlarımızı özellikle uyarıyoruz. Vatandaşlar, gelen ustaların muhakkak ustalık sertifikasının olup olmadığını kontrol etmeli. Vatandaşlar yılda bir kere veyahutta 2-3 yılda bir kere kombi bakımı yaptırıyor ama kombi bakımı yaptırmak sizin evinizde ki gaz kaçağını önlemek anlamına gelmiyor. Ustalar, sadece kombideki gaz kaçağına bakıyor. Borulardaki ve tesisatta gaz kaçaklarını kontrol etmez. Kullanıcıların eğer doğal gaz kaçağına dair bir şüphesi varsa Başkent Gazı arayarak, 'Biz bir gaz kokusu alıyoruz veya işte korkuyoruz. Gaz kaçağı var mı gelip kontrol edebilir misiniz?' şeklinde taleplerde bulunurlarsa Başkent Gaz gelip ücretsiz bir şekilde kontrol sağlayabiliyor" açıklamalarında bulundu.

Gaz kokusu aldığı zaman sistem kendisini otomatik kapatıyor

Gaz kaçaklarının önüne geçilmesi için basit ama etkili olan selenoid vanaların kullanılması gerektiğini, vananın gaz kokusunu almasıyla birlikte gaz çıkışlarını tamamen keserek güvenli bir ortam oluşmasını sağladığını ifade eden Kamçı şu sözleri kaydetti:

"Selenoid vana elektronik bir gaz sistemiyle çalışıyor. Bu dedektörler gaz kokusunu aldığı zaman sisteme direkt sinyal göndererek gazı kapatıyor ve ortamdaki gazı tamamen sonlandırmış oluyor. Yani bildiğiniz elektronik vana diyebiliriz. Bu şekilde basit önlemler alınabilir. Bunu yine sertifikalı firmalara taktırmaları gerekiyor. Daha sonrasında ilgili gaz dağıtım şirketi geliyor ve kontroller yapılıyor takılan Selenoid vana kontrolden geçmiş oluyor. onay alındıktan sonra sistem devreye girmiş oluyor." - ANKARA