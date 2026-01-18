DESOB seçimlerinde Kırmızı Listenin desteklediği 22 oda ipi göğüsledi
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) seçimlerinde Kırmızı Liste desteklenen 22 oda seçimi kazandı. Alican Ebedinoğlu yeniden başkan seçilirken, Kırmızı Liste adayları tüm seçimlerde zaferle çıktı.
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) seçimlerinde Kırmızı Listenin destek verdiği 22 oda seçimlerde ipi göğüsleyen taraf oldu.
DESOB Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu karma oda seçimlerinde 488 oyla yeniden başkan seçildi. Başkan Ebedinoğlu'nun destek verdiği Kırmızı Liste adayları da bir bir seçimleri kazandı. Şu ana kadar yapılan 22 oda seçiminin tamamında Kırmızı Liste adayları damga vurdu. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel