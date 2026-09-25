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Diyarbakır'da Mehmet Yakışıklı, samanı tarlada 2.50-2.60 TL'den alıp 4 TL'ye satıyor

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Diyarbakır'da Mehmet Yakışıklı, samanı tarlada 2.50-2.60 TL'den alıp 4 TL'ye satıyor
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Diyarbakır'da çiftçi Mehmet Yakışıklı 10 yıldır saman presleyip satarken, Veysel Doğtaş 5 yıldır nakliyesini yapıyor. Yakışıklı tarlada kilogramını 2.50-2.60 TL'den aldığı samanı nakliyecilere 4 liraya satıyor; Doğtaş ise besicilere 6.5-7 liraya sattıklarını söyledi.

Diyarbakır'da çiftçi Mehmet Yakışıklı 10 yıldır saman preslemesi yaparak, Veysel Doğtaş ise nakliyesini gerçekleştirerek geçimini sağlıyor.

Diyarbakır ve çevre illerde samanları tarladan alıp makineleriyle presleyip satan Mehmet Yakışıklı, üreticilerle besiciler arasında adeta köprü vazifesi görüyor. Yakışıklı, tarlada kilogramını 2.50-2.60 TL'den aldığı samanı nakliyecilere 4 liraya sattığını, bunun besicilere adrese teslimatta 6.50-7 liraya mal olduğunu söyledi.

5 yıldır kendine ait araçla nakliye işi yapan Veysel Doğtaş ise, tarlada samanı presçilerden 4-4.10 liraya satın aldıklarını, besicilere 6.5-7 lira aralığında sattıklarını ifade etti. Samanları İstanbul ve Erzurum'un yanı sıra birçok ile götürdüklerini dile getiren Doğtaş, geçen yıl ise samanı tarlada 8 liraya yüklediklerini, üreticiye 10-11 liraya mal ettiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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