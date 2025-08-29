Diyarbakır'da Kadınlara Özel Spor Salonunda Halayla Zayıflama Keyfi

Diyarbakır'da kadınlara hizmet veren bir spor salonu, modern çağ ile bölge kültürünü birleştirerek ilginç bir çalışma gerçekleştirdi. Spor salonuna genel kadınlar fonda çalan halay müzikleri ile zılgıt çekip zayıflamaya çalışıyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda sadece kadınlara hizmet veren bir spor salonunda kadınlar, halay müzikleri açıp zılgıtlarla spor yapıp zayıflıyor. Modern çağ ile bölgenin geçmiş kültürünü harmanlayan spor salonun çalışması olumlu tepki aldı. Spor salonuna gelen kadınlar, halay müziği eşliğinde hareketleri gerçekleştirip hem sosyal aktivite gerçekleştiriyor hem de zayıflıyor.

Salonda zamanın güzel geçtiğini ve bu tarz müziklerle daha çok enerjik olduklarını belirten kadınlar, spor yapmanın da önemine değindi. Spor salonu sahibi ve spor eğitmeni Hatice Barış Ataman; halaylarla, zılgıtlarla, müzik eşliğinde spor yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi. Ataman, "Genelde spor derslerinde İngilizce ya da Türkçe şarkılar tercih ediliyor. Ben ise kendi kültürümü yansıtmak için derslerime Kürtçe müzik, halay ve zılgıtları kattım. Bu sayede kadınlar çok daha motive oluyor, daha fazla enerji harcıyor ve daha hızlı sonuç alıyorlar. Her dersimizde Kürtçe halaylarla spor yapıyoruz. Eğlenerek kalori yakıyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz bile. Ayrıca yalnızca kadınlara özel bir ortamda çalıştığımız için herkes kendini çok daha rahat ve konforlu hissediyor. Bu da motivasyonu artırıyor ve kalori yakımını hızlandırıyor" dedi.

Hatice Barış Ataman'ın eşi Ahmet Ataman, sporu halaylarla birleştirerek etkisini arttırdıklarını söyledi. Ahmet Ataman, "Zaten grup derslerimiz vardı. Ancak özellikle spinningi insanların daha keyif alacağı bir hale nasıl getirebiliriz diye düşündüğümüzde, halaylarla birleştirerek çok daha etkili olabileceğini gördük. Ben de ona destek olmak için salonumuzu genişlettim. Mevcut alanı büyüttük, böylelikle salonumuza olan ilgi giderek arttı. Artık sadece Diyarbakır'dan değil, yurt dışından da birçok kadın salonumuza ilgi göstermeye başladı" diye konuştu.

Öğrencilerden Nurdan Yonca, doğuya özgü müziklerle motive bir şekilde spor yapmak çok büyük bir farklılık olduğunu aktardı. Yonca, "Hem enerjimiz artıyor hem de ders boyu halayın ezgileri ile canlılığımızı koruyoruz. Kürtçe halay ve zılgıt eşliğinde pedal çevirmek bence kültürü ve sporu bir araya getiriyor" şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci Hicran Çakar ise spinning dersinde Hatice hocanın Kürtçe halay ve zılgıtlar eşliğinde ders yapmasından dolayı hem çok eğlendiklerini hem streslerini attıklarını hem de spor yaparak zayıfladıklarını söyledi. Çakar, "Kendi yöremizin oyunları ve müzikleri eşliğinde olunca çok daha keyifli geçti. Ben özellikle bu müzikleri çok seviyorum, derslerimiz hem eğlenceli hem de verimli oluyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR