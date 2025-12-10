Diyarbakır'daki bu işletmede sadece kadınlar çalışıyor

Diyarbakır'da girişimci Zeynep İnci, açtığı fastfood işletmesine sadece kadın çalışan alarak hemcinslerine yardım ediyor.

Yaklaşık 2 yıl önce Kayapınar ilçesinde fastfood işletmesi açan Zeynep İnci, 3 kadın arkadaşıyla birlikte çalışıyor. İnci, özellikle kadınların ailelerine destek verdiklerinde çok mutlu olduklarını, kadınların iş konusunda erkeklere nazaran daha az fırsat bulduklarını, bu nedenle kadın işçileri tercih ettiğini söyledi. İnci, "Biz burada tost, köfte, kumru, sucuk ekmek gibi yiyecekler yapıyıruz. Kadın çalışanlarımız mevcut. Şu anda halihazırda 4 kadın çalışanımız var. Burası 2 yıldır hizmet veriyor. 2 yılın başından beri kadın çalışanlarla başladık ve öyle de devam ediyoruz. Kadınlar çalıştığı zaman müşterilerimizin bakış açısı da çok farklı oluyor. Daha fazla güven sağlamış oluyoruz. Hem de hijyen konusunda bir adım daha öndeyiz. Bunu müşterilerimiz bize hissettiriyor. Onun dışında kadın çalışanlarımız maaş aldıklarında o yüzlerindeki mutluluk bizim için çok başka bir duygu. Erkekler kapıyı çaldığında kapılar direkt açılabiliyor ama ne yazık ki kadınlara hemen kapılar açılmayabiliyor. Burada biz aslında bir aile ortamında çalışıyoruz. Daha çok çalışan-personel ilişkisi değil de aile ilişkisi gibi bir ortamımız var. Tabii bunun birtakım zorlukları da var. Şöyle ki, kadın olduğunuz zaman bir dışarıda hayatınız oluyor, bir de evin içerisinde. Erkek işini yapar gider, yemeği hazırdır, oturur, uyur ya da sosyal aktivitelerde bulunabilir. Ama biz kadınlar buradan çıkıp bir de ev hizmetinde bulunuyoruz. Çok yorucu ama çok eğlenceli. Biz kadın olarak çalışmayı çok seviyoruz. Kendi paramı kazanmayı seviyorum. Bütün kadınlara da buradan seslenmek istiyorum, korkmayın, hiçbir şeyden korkmayın" dedi.

Kadın girişimcilere de seslenen İnci, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu da söyleyeyim, ben de korkarak başlayan bir kadındım gerçekten. Acaba elimdeki parayı kaybeder miyim, çevreden ne tepki alırım diye korkarak başlayan biriydim. Ama şu an çok saygı duyulan, çok sevilen, böyle yürürken iki kişiden birinin 'Zeynep abla ne yapıyorsun' diyerek tanıdığı biri oldum. Sevilen, emeğine saygı duyulan biri oldum ve bu da beni çok mutlu ediyor."

İşletme çalışanlarından Gurbet Tekin de işinden memnun olduğunu aktardı. Tekin, "Sabah gelip, akşam çıkıyorum. İşimden de çok memnunum. Gayet güzel, severek yapıyorum. Maddi yönden de evime yardımda bulunuyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve ayakta durmaya çalışacağım. Biraz yorucu oluyor ama eve gidince tüm yorgunluğum geçiyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR